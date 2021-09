GF Vip, Mila Suarez accusa Alex Belli: l’attore è omosessuale? (Di martedì 21 settembre 2021) Mila Suarez non ci sta. La modella marocchina non ha intenzione di lasciarsi intimorire dalla diffida del suo ex compagno, l’attore Alex Belli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6, e sul suo profilo Instagram spara a zero sull’uomo e sulla sua attuale moglie, la modella venezuelana Delia Duran. L’insinuazione più grave, che Mila fa solo in maniera indiretta ma comunque molto chiara, è quella di una presunta omosessualità di Belli. Matteo Ranieri contro Sophie Codegoni L' ex corteggiatore risponde alle accuse della Codegoni fatte durante il suo ingresso al Grande Fratello GF Vip, la rabbia di Mila Suarez contro ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 settembre 2021)non ci sta. La modella marocchina non ha intenzione di lasciarsi intimorire dalla diffida del suo ex compagno,, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6, e sul suo profilo Instagram spara a zero sull’uomo e sulla sua attuale moglie, la modella venezuelana Delia Duran. L’insinuazione più grave, chefa solo in maniera indiretta ma comunque molto chiara, è quella di una presunta omosessualità di. Matteo Ranieri contro Sophie Codegoni L' ex corteggiatore risponde alle accuse della Codegoni fatte durante il suo ingresso al Grande Fratello GF Vip, la rabbia dicontro ...

