Estensione servizio idrico cittadino, oggi aperto cantiere in via Latina (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – aperto oggi il cantiere di lavoro per l’Estensione della rete idrica in via Latina in contrada Santa Clementina. L’opera avviata stamani, attesa da tempo dai residenti nell’area, è solo una prima tranche dei lavori che interesseranno anche le contrade confinanti. L’obiettivo del piano è quello di estendere il servizio idrico alle aree periferiche del territorio cittadino ancora non servite. Entro settembre, oltre a quello relativo alla via Latina in contrada Santa Clementina, saranno avviati i lavori anche nelle seguenti zone: via Vecchia Roma alla contrada Roseto, contrade San Domenico. Il cantiere, aperto alla presenza del sindaco Clemente Mastella, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –ildi lavoro per l’della rete idrica in viain contrada Santa Clementina. L’opera avviata stamani, attesa da tempo dai residenti nell’area, è solo una prima tranche dei lavori che interesseranno anche le contrade confinanti. L’obiettivo del piano è quello di estendere ilalle aree periferiche del territorioancora non servite. Entro settembre, oltre a quello relativo alla viain contrada Santa Clementina, saranno avviati i lavori anche nelle seguenti zone: via Vecchia Roma alla contrada Roseto, contrade San Domenico. Ilalla presenza del sindaco Clemente Mastella, ...

anteprima24 : ** Estensione servizio idrico cittadino, oggi aperto #Cantiere in via Latina ** - JackFra9 : RT @grindelwaldo: @GuidoCrosetto Chi fuma tre pacchetti il giorno che gli facciamo? E soprattutto a chi ha 80 anni e quasi mai usufruito de… - grindelwaldo : @GuidoCrosetto Chi fuma tre pacchetti il giorno che gli facciamo? E soprattutto a chi ha 80 anni e quasi mai usufru… - ElectroluxProIT : Grazie a #EssentiaExcellence ?? il nuovo servizio d'assistenza hai garantita per #4ANNI a #COSTOFISSO la massima eff… - LennyBusker3 : Informazione di servizio NON sottoscrivete MAI un'estensione di garanzia per un elettrodomestico con la Società… -