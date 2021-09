Covid scuola, ad Asti nuove classi in quarantena: torna la didattica a distanza (Di martedì 21 settembre 2021) A Canelli (Asti) si è conclusa la quarantena per i piccoli alunni dell'asilo parrocchiale 'Cristo Re' e della succursale di San Marzano Oliveto ma alla primaria Bosca, si sono registrati i casi di positivita' di due alunni in una seconda e una quarta, classi messe in quarantena. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 settembre 2021) A Canelli () si è conclusa laper i piccoli alunni dell'asilo parrocchiale 'Cristo Re' e della succursale di San Marzano Oliveto ma alla primaria Bosca, si sono registrati i casi di positivita' di due alunni in una seconda e una quarta,messe in. L'articolo .

Advertising

StefaniaChiale : Tre giorni di scuola = 37 classi in quarantena Otto giorni di scuola = 90 classi in quarantena (+146%) = torna la… - SkyTG24 : Covid, portano i figli positivi al virus a scuola: due classi in quarantena a Torino - LaraAmmendola : RT @dukana2: Ma come sta andando il “fantastico” piano per la #Scuola (finestre aperte) del #GovernoDeiPeggiori #Draghi di #Confindustria??… - Telefriuli1 : Sospiro di sollievo per gli alunni della scuola “De Amicis” di San Giorgio della Richinvelda #covid #coronavirus - lapiazzaweb : Dei 55 studenti positivi, 18 frequentano le scuole materne, 15 le elementari, 14 le medie e 8 le superiori. -