Cassazione | scrivere frasi offensive sul proprio stato di WhatsApp è diffamazione Il caso di Caltanissetta

Advertising

NewSicilia : La #CortediCassazione di #Caltanissetta ha stabilito che scrivere frasi offensive dirette a una #donna sul proprio… - stop_fake_news_ : AGI – Scrivere frasi offensive dirette a una donna sul proprio stato di WhatsApp costituisce reato di diffamazione.… - Italia_Freeweed : @Andrea0606061 @GovCambiamento @Ciop_Grow_Shop @statussquatter @annak65649009 @strag_87 @ProfCampagna @LegaleMeglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione scrivere

Gazzetta del Sud

... quell'ecosistema criminale che aveva messo le mani su Roma ma che secondo lanon ... a che punto siamo? Love is in the air anticipazioni 20 settembre: Serkan chiede la mano di Eda...AGI -frasi offensive dirette a una donna sul proprio stato di WhatsApp costituisce reato di diffamazione. Lo ha stabilito la Corte diin una pronuncia del luglio scorso le cui ...Scrivere frasi offensive dirette a una persona sul proprio stato di WhatsApp costituisce reato di diffamazione.CALTANISSETTA - La diffamazione è uno dei reati più comuni, ma allo stesso tempo più difficili da definire. D'altronde i confini che delimitano una ...