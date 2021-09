Calciomercato Serie A LIVE: le idee di Juve e Milan per gennaio (Di martedì 21 settembre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 MARTEDI 21 SETTEMBRE Lacazette obiettivo Juve per gennaio (CLICCA QUI) Il Milan pensa a William Carvalho (CLICCA QUI) Retroscena CR7: era stato offerto anche all’Atletico (CLICCA QUI) LUNEDI 20 SETTEMBRE Inter, rinnovo per Lautaro solo una formalità (CLICCA QUI) Paura De Ligt: addio alla Juventus a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 MARTEDI 21 SETTEMBRE Lacazette obiettivoper(CLICCA QUI) Ilpensa a William Carvalho (CLICCA QUI) Retroscena CR7: era stato offerto anche all’Atletico (CLICCA QUI) LUNEDI 20 SETTEMBRE Inter, rinnovo per Lautaro solo una formalità (CLICCA QUI) Paura De Ligt: addio allantus a ...

Serie A: Juventus a La Spezia per la prima vittoria in campionato, Morata di nuovo primo marcatore a 4,60 - Serie A, Spezia-Juventus: Kean punta a sbloccarsi, ma Morata è il marcatore più probabile per i bookie - Sirigu salva il Genoa all'ultimo secondo: 2-2 a Bologna tra le polemiche, espulso Mihajlovic

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie DIRETTA Serie A, Atalanta - Sassuolo 2 - 1 | Secondo tempo Nel turno infrasettimanale di Serie A, Calciomercato.it seguirà in tempo reale anche Atalanta - Sassuolo, in programma alle 20.45 Gian Piero Gasperini © Getty ImagesReduce da due sconfitte consecutive contro Roma e Torino, il ...

DIRETTA Serie A, Fiorentina - Inter 1 - 0 | Ripartiti Calciomercato.it seguirà in tempo reale Fiorentina - Inter, uno dei tre anticipi della quinta giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45 Simone Inzaghi © Getty ImagesMatch clou della quinta ...

Calciomercato Serie C, ufficiale Fornasier al Monopoli Corriere dello Sport Serie A, al Dall’Ara gol, rigori ed emozioni: Bologna-Genoa 2-2 Emozioni a non finire al Dall'Ara di Bologna dove i rossoblu di casa pareggiano per 2-2 contro il Genoa, nell'anticipo della 5/a giornata di Serie A. Una gara ...

LIVE TB - Diretta Gol: raddoppio della capolista Pisa, tris Spal 20.00 Amici sportivi buonasera da Marco Lombardi e bentrovati alla Diretta Gol della 5a giornata del campionato di calcio di Serie B. Seguiremo insieme le cinque gare in programma alle 20.30.

