Audi - Al via una collaborazione con Ken Block per la mobilità elettrica (Di martedì 21 settembre 2021) L'Audi ha annunciato una nuova collaborazione con Ken Block, il pilota di rally e rallycross diventato famoso postando sui social dei video in cui guida delle vetture elaborate portandole al limite su percorsi ricchi di ostacoli e passaggi particolarmente estremi. Al momento la Casa di Ingolstadt non ha anticipato molto sul progetto, ma si è limitata a comunicare che la partnership riguarderà esclusivamente la mobilità elettrica, verosimilmente quella ad alte prestazioni. Una lunga storia d'amore. Durante la prima visita al quartier generale dei Quattro anelli, Ken Bolck ha sottolineato il suo profondo legame con il marchio tedesco: L'Audi ha acceso la mia passione per il motorsport. Sono estremamente entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo. Il pilota americano, infatti, ha ...

