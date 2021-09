Wta Ostrava 2021 | programma | orari e ordine di gioco di martedì 21 settembre

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il, glie l’didel torneo Wta didella giornata di21. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno Zhang e Putintseva, a seguire sarà la volta di Konjuh contro Pavlychenkova; l’ultimo match del giorno vedrà opposte Kudermetova e Rybakin. Ecco ilcompleto. CENTRE COURT Dalle 12:00 – Zhang vs Putintseva A seguire – Konjuh vs Pavlyuchenkova A seguire – Martinvoca vs Siniakova A seguire – Kerber vs Tiechmann A seguire – Kudermetova vs Rybakina SportFace.

... supertennis.tv, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now (Sonego terzo match dalle ore 11.00 comunque non prima delle ore 16.00, Mager quinto match dalle ore 11.00) 12.00 Tennis,500...MONTEPREMI5002021 PRIMO TURNO - 5.363 (1 punto) SECONDO TURNO - 6.613 (55 punti) QUARTI DI FINALE - 12.500 (100 punti) SEMIFINALI - 26.129 (185 punti) FINALISTA - 41.129 (305 punti) ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Ostrava 2021 della giornata di martedì 21 settembre. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno Zhang e Putintseva, a seguire sarà la v ...Swiatek e Kvitova guidano il tabellone di Ostrava. In gara anche Bencic, Sakkari, Kerber e Ostapenko. Non è iscritta la campionessa in carica Sabalenka ...