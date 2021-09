Tiro con l’arco, prendono il via i Mondiali 2021 negli Stati Uniti: presenti 12 azzurri (Di lunedì 20 settembre 2021) Nella giornata di domani, martedì 21 settembre, a Yankton (Usa) prenderanno il via i Mondiali 2021 di Tiro con l’arco, che vedranno protagonisti dodici atleti azzurri. Nel ricurvo ci saranno l’argento olimpico Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli, il bronzo di Tokyo 2020 Lucilla Boari, Chiara Rebagliati e Vanessa Landi, mentre nel compound gareggeranno Federico Pagnoni, Sergio Pagni, Elia Fregnan, Marcella Tonioli, Paola Natale ed Elisa Roner. Domani il via alle 72 frecce di ranking round che stabiliscono il tabellone degli scontri diretti, mentre venerdì si terrà la qualificazione dei compound per i World Games di Birmingham 2022 e le finali a squadre per ricurvo e compound. Nella giornata di sabato spazio alle finali individuali compound e domenica alle finali individuali ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Nella giornata di domani, martedì 21 settembre, a Yankton (Usa) prenderanno il via idicon, che vedranno protagonisti dodici atleti. Nel ricurvo ci saranno l’argento olimpico Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli, il bronzo di Tokyo 2020 Lucilla Boari, Chiara Rebagliati e Vanessa Landi, mentre nel compound gareggeranno Federico Pagnoni, Sergio Pagni, Elia Fregnan, Marcella Tonioli, Paola Natale ed Elisa Roner. Domani il via alle 72 frecce di ranking round che stabiliscono il tabellone degli scontri diretti, mentre venerdì si terrà la qualificazione dei compound per i World Games di Birmingham 2022 e le finali a squadre per ricurvo e compound. Nella giornata di sabato spazio alle finali individuali compound e domenica alle finali individuali ...

Advertising

USCremonese : #PARCRE Fagioliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!! Al 4' Nicolò Fagioli porta avanti i grigiorossi!!! Bello scambio… - sampdoria : ?? | GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL 33' - MAYA MIA! Pareggio dei blucerchiati con un tiro al volo del giapponese, che fini… - CB_Ignoranza : La stagione di Champions comincia così: Cristiano Ronaldo abbatte uno steward con un tiro durante il riscaldamento.… - idstilldancewu : giuro che se non la smettete con harry vi tiro tutte le ciabatte che trovo in casa - sportface2016 : #Tiroarco, prendono il via i Mondiali 2021 negli Stati Uniti: presenti 12 azzurri -