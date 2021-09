Piazza della Libertà fa commuovere De Luca: “Tutta la mia vita è qui” (VIDEO) (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – De Luca come mai visto prima. Sale sul palco di Piazza della Libertà e pochi secondi dopo aver preso la parola, ricorda la “durezza di questo anni per me, per i miei figli Pietro e Roberto“. Si ferma. Un groppo in gola, si commuove. Succederà anche dopo, quando parlerà di Salerno. Il 21 settembre la Piazza sarà dedicata a San Matteo. Oggi i salernitani dedicano a lui il tributo. Quando sul wallpaper scorrono le foto di quel che c’era, lui non guarda (lo farà solo un’ora dopo). Quelle immagini ce le ha impresse nella mente. In prima fila tutti coloro che con lui, in qualità di assessori comunali, sono usciti indenni dal processo per il condominio privato che De Luca nomina una sola volta. “Piazza della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Decome mai visto prima. Sale sul palco die pochi secondi dopo aver preso la parola, ricorda la “durezza di questo anni per me, per i miei figli Pietro e Roberto“. Si ferma. Un groppo in gola, si commuove. Succederà anche dopo, quando parlerà di Salerno. Il 21 settembre lasarà dedicata a San Matteo. Oggi i salernitani dedicano a lui il tributo. Quando sul wallpaper scorrono le foto di quel che c’era, lui non guarda (lo farà solo un’ora dopo). Quelle immagini ce le ha impresse nella mente. In prima fila tutti coloro che con lui, in qualità di assessori comunali, sono usciti indenni dal processo per il condominio privato che Denomina una sola volta. “...

FratellidItalia : ?? Le immagini della fantastica piazza di ieri che qualcuno vorrebbe censurare. #ItaliaDelRiscatto ???? - Tg3web : 40 anni fa il concerto gratuito di Pino Daniele a piazza del Plebiscito a Napoli. 200 mila persone per un evento ch… - pbersani : Oggi a Napoli: alle 18 in piazza Pietrasanta con @GaeManfredi e a sostegno della lista Napoli solidale. Prima (alle… - Valter41271244 : RT @CasadelsoleTv: Da Parigi fino a Tokyo e al Sud Africa la popolazione scende in piazza a protestare contro le psicotiche misure restritt… - Noiconsalvini : ++ LE TAPPE DI OGGI DEL CAPITANO ++ ?? ORE 9.00 ???? TRIESTE - incontro con rappresentanti categorie economiche (Regi… -