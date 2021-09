Advertising

Mediagol : Palermo-Catanzaro, Dall’Oglio e Filippi in mixed zone dopo il pari del “Barbera” - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Palermo-Catanzaro, le pagelle' - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Tanto Palermo, ma Catanzaro c’è' - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Palermo-Catanzaro, leadership e duttilità: Dall’Oglio protagonista al “Barbera” - Mediagol : Palermo-Catanzaro, pareggio a reti bianche al “Barbera”: l’analisi di Filippi -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Catanzaro

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447rimane bloccata per novanta minuti e il risultato finale è 0 - 0. Le occasioni non mancano per entrambe le formazioni, ma le difese giocano una partita attenta e senza troppe ......non è stato scintillante come ci si aspettava'. Scrive così Luigi Butera, nel suo editoriale sul Giornale di Sicilia, in merito alla partenza in Serie C dei rosanero, che contro il...Dopo lo 0-0 interno contro il Catanzaro, parla l'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi: "C'è rammarico per non aver vinto ma abbiamo fornito una grande prestazione contro un'ottima squadra, abbiamo ...Roberto Crivello ormai da qualche mese non rientra più nei piani del Palermo. L'ex terzino del Frosinone da quando Giacomo ...