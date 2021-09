Massimo Boldi | l’addio all’ex a pochi passi dall’altare | l’amaro retroscena

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 20 settembre 2021), amato attore comico italiano, ha avuto una relazione con Irene Fornaciari, che invece che concludersi con un matrimonio è tristemente naufragata. Ecco dopo tempo svelati i motivi.e Irene Fornaciari-AltranotiziaRaccontareè raccontare l’ultimo mezzo secolo del mondo dello spettacolo italiano. Lui lo ha percorso tutto da protagonista. Ora come attore in spettacoli di cabaret, ora al cinema, ora in televisione per tornare poi al cinema e nuovamente in televisione. Cochi e Renato e soprattutto Teo Teocoli i suoi primi e fondamentali compagni di viaggio dentro quel mitico “Derby Club” di Milano. A dirla tutta il suo esordio non lo vide come attore comico ma nelle insolite vesti di batterista in un gruppo musicale denominato i ...