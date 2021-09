Inter, l’ex Branca: «Sostituito al meglio chi è partito» (Di lunedì 20 settembre 2021) l’ex direttore sportivo dell’Inter, Marco Branca, ha parlato della sua ex squadra e della situazione del club Intervistato da Fiorentina.it alla vigilia della gara tra i viola di Italiano e l’Inter, l’ex direttore sportivo dei nerazzurri Marco Branca ha parlato della sua ex squadra, e del momento attraversato in estate: «Tradizionalmente sono partite molto tirate e con qualche discussione postuma, questo per quanto mi ricordo io nella mia esperienza da direttore tecnico nerazzurro. Sarà una partita con ritmo, perché l’Inter è forte e ha tante alternative di valore: ha Sostituito chi è partito nel modo migliore, considerando l’aspetto tecnico ed economico. La Fiorentina dal canto suo ha entusiasmo e ha voglia di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 settembre 2021)direttore sportivo dell’, Marco, ha parlato della sua ex squadra e della situazione del clubvistato da Fiorentina.it alla vigilia della gara tra i viola di Italiano e l’direttore sportivo dei nerazzurri Marcoha parlato della sua ex squadra, e del momento attraversato in estate: «Tradizionalmente sono partite molto tirate e con qualche discussione postuma, questo per quanto mi ricordo io nella mia esperienza da direttore tecnico nerazzurro. Sarà una partita con ritmo, perché l’è forte e ha tante alternative di valore: hachi ènel modo migliore, considerando l’aspetto tecnico ed economico. La Fiorentina dal canto suo ha entusiasmo e ha voglia di ...

