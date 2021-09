Il tempo dei rinvii per la discussione su Quota 100 è finito

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 settembre 2021) L'avvicinarsi della scadenza di100 (31 dicembre 2021) riaccende il dibattito politico. La Lega e il centro destra vorrebbero rifinanziare la misura mentre Pd e M5S sono intenzionati a togliere100 e confermare il reddito di cittadinanza. "Nei prossimi due mesi si confronteranno due idee di Italia, da una parte la sinistra, con Pd e M5S, dall'altra la Lega e il centro destra. Loro hanno già detto cosa vogliono fare: si batteranno nei prossimi mesi per togliere100 e confermare il reddito di cittadinanza. Io dico che bisogna fare l'esatto contrario: confermare100 e togliere il reddito. Pensioni e lavoro siano al centro". Così Matteo Salvini ieri parlando in piazza a Caorle (Venezia). "Il reddito a chi non può lavorare è sacrosanto- conclude il leader della Lega- ma c'è chi prende 700-800 euro ...