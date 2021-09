Green Pass: Fico, regole varranno anche per la Camera (Di lunedì 20 settembre 2021) "Oggi, come è sempre stato, quello che accade fuori, accadrà dentro il Parlamento. Quindi le regole che varranno per fuori varranno per la Camera dei Deputati". Così Roberto Fico, presidente della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 20 settembre 2021) "Oggi, come è sempre stato, quello che accade fuori, accadrà dentro il Parlamento. Quindi lecheper fuoriper ladei Deputati". Così Roberto, presidente della ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass No Green Pass: sospensione nelle aziende con meno di 15 dipendenti Il Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì 16 settembre 2021 il cosiddetto " decreto Green pass ", un decreto - legge che ha di fatto esteso a tutti i lavoratori nell'ambito pubblico e privato la certificazione verde COVID - 19. In sostanza, con questo intervento il Governo ha reso ...

Fisco, in settimana dl su bollette e Nadef. È scontro su riforma del catasto Dopo aver affrontato la questione green pass , la prossima sfida per l'esecutivo Draghi sarà la riforma fiscale . Una riforma alla quale il presidente del Consiglio guarda con prudenza, con un occhio ...

Green pass: gli adempimenti privacy Altalex Letta e Salvini ai ferri corti: scontri social su Green pass, obbligo vaccinale e elezioni E' partito ieri il capo della Lega: "Sedie vuote ai tuoi comizi", lui risponde: "Non dica cose false". Poi la polemica sul Covid ...

Green pass, Bonetti: “Famiglia controlli che tessera verde sia in possesso delle colf” "La famiglia dovrà comportarsi come qualsiasi altro datore di lavoro. Entro il 15 ottobre ha l'obbligo di farsi carico di verificare che la persona che lavora in casa sia dotata di Green pass". Lo dic ...

