Filippo Inzaghi contro il VAR | “A cosa serve? Il rigore su Moreo era netto”

(Di lunedì 20 settembre 2021) Nonostante il pareggio agguantato nel finaleil Frosinone, unmolto polemico nei confronti del VAR ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Dal campo ilsusembravae tutti i messaggi che mi sono arrivati dicono che è uno scandalo. Al di là del, non capisco il VAR aserva. Sarebbe ora di chiarire le cose anche perchè poi mettiamo gli arbitri in difficoltà. Il giocatore è andato per rinviare,è andato in anticipo. Questo lo fischiano tutta la vita, poi dopo se il VAR ce lo toglie, ha un senso. Sennò non ha più senso averlo”. FOTO: Twitter Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La formazione di Fabio Grosso, compagno dinell'indimenticabile mondiale del 2006, ha tenuto in mano le redini dell'incontro per gran parte della sfida, non riuscendo mai a trovare il ...Commenta per primo, allenatore del Brescia , parla alle tv dopo il 2 - 2 con il Frosinone, soffermandosi sull'episodio del rigore non concesso su Moreo: 'Dal campo sembrava netto e tutti i messaggi che ...L'allenatore del Brescia, Filippo Inzaghi, ha parlato al termine della gara pareggiata per 2-2 contro il Frosinone ...Il tecnico del Frosinone dopo la partita con il Brescia ha spiegato: “Mi sarebbe piaciuto un saluto con Pippo”.