Così a Milano la Meloni scippa piazza Duomo a Salvini (Di lunedì 20 settembre 2021) C'è chi ci vedrà la perfidia degli spudorati, e chi invece parlerà di scaltrezza, ché la politica non contempla certo le buone maniere. Sta di fatto che quando la mossa di Giorgia Meloni è stata riferita a Matteo Salvini, una settimana fa, pare che il leader della Lega abbia sbottato: “Sono sempre i soliti”. Sì perché i soliti, cioè gli odiatissimi amici di Fratelli d’Italia, poche ore prima, seduti al tavolo insieme ai referenti lombardi degli altri partiti di centrodestra per coordinare la chiusura della campagna elettorale in vista del 4 ottobre, avevano esordito troncando subito la discussione. “Guardate che noi, per l’ultimo sabato utile, piazza Duomo l’abbiamo già prenotata, ma per il comizio di Giorgia”. Eccolo, lo scippo. La quinta più scenografica della città, il salotto di casa del ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 settembre 2021) C'è chi ci vedrà la perfidia degli spudorati, e chi invece parlerà di scaltrezza, ché la politica non contempla certo le buone maniere. Sta di fatto che quando la mossa di Giorgiaè stata riferita a Matteo, una settimana fa, pare che il leader della Lega abbia sbottato: “Sono sempre i soliti”. Sì perché i soliti, cioè gli odiatissimi amici di Fratelli d’Italia, poche ore prima, seduti al tavolo insieme ai referenti lombardi degli altri partiti di centrodestra per coordinare la chiusura della campagna elettorale in vista del 4 ottobre, avevano esordito troncando subito la discussione. “Guardate che noi, per l’ultimo sabato utile,l’abbiamo già prenotata, ma per il comizio di Giorgia”. Eccolo, lo scippo. La quinta più scenografica della città, il salotto di casa del ...

matteosalvinimi : Milano. Rave party abusivo in via dei Pestagalli (zona Rogoredo), musica alta, chiasso e presenza di droghe e stupe… - ManlioDS : Alle prossime elezioni comunali scegliete chi possa coniuga una visione d'impresa degna di #Milano con una proposta… - emergency_ong : Amal saluta #casaemergency ma resta con noi il suo messaggio di speranza. Non ci dimenticheremo di te e degli oltre… - angela_massi : RT @il_pucciarelli: Ed è così che dopo questa strappastorie lacrime il giovane candidato decise di farlo con il partito che proponeva Daspo… - wastingmytime28 : @Silviadallava1 @RossellaRome Qualcuno finisce e qualcuno inizia. Congratulazioni!!! La mia bimba più grande ha sap… -

