Borsa: Europa in rosso, teme Evergrande e mosse Fed (Di lunedì 20 settembre 2021) Le Borse europee proseguono in forte calo con gli investitori che temono le prossime mosse della Fed. La banca centrale statunitense tornerà a riunirsi mercoledì e potrebbe rivedere la politica degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 settembre 2021) Le Borse europee proseguono in forte calo con gli investitori che temono le prossimedella Fed. La banca centrale statunitense tornerà a riunirsi mercoledì e potrebbe rivedere la politica degli ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Borsa: Europa in rosso, teme Evergrande e mosse Fed: (ANSA) - MILANO, 20 SET - Le Borse europee pr… - iconanews : Borsa: Europa in rosso, teme Evergrande e mosse Fed - patriziarutigl1 : RT @ansa_economia: Borsa: Europa apre in deciso ribasso, Parigi -1,82%. Francoforte cede l'1,49% in avvio #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa scivola su timori Cina e in attesa Fed. A Francoforte (-2%) corre Lufthansa (+2,9%) con aumento capit… - ansa_economia : Borsa: Europa apre in deciso ribasso, Parigi -1,82%. Francoforte cede l'1,49% in avvio #ANSA -