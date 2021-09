Uomini e Donne: Carlo Pietropoli corteggerà Andrea Nicole? (Di domenica 19 settembre 2021) Secondo alcune indiscrezioni presto Carlo Pietropoli, ex tronista di Uomini e Donne, potrebbe tornare nella trasmissione che lo ha fatto conoscere al pubblico per corteggiare una delle nuove tronista: Andrea Nicole. Andrea Nicole è una delle nuove troniste di Uomini e Donne e, sin da subito, ha fatto molto parlare di sé. La ragazza, infatti, un tempo era un uomo ma, ad oggi, ha concluso il suo percorso di transizione e anche per lo stato italiano è a tutti gli effetti una donna. Dopo il suo arrivo nel programma di ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 19 settembre 2021) Secondo alcune indiscrezioni presto, ex tronista di, potrebbe tornare nella trasmissione che lo ha fatto conoscere al pubblico per corteggiare una delle nuove tronista:è una delle nuove troniste die, sin da subito, ha fatto molto parlare di sé. La ragazza, infatti, un tempo era un uomo ma, ad oggi, ha concluso il suo percorso di transizione e anche per lo stato italiano è a tutti gli effetti una donna. Dopo il suo arrivo nel programma di ...

Advertising

lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - matteosalvinimi : 60 anni di Frecce Tricolori, patrimonio nazionale ammirato e invidiato nel mondo e simbolo del valore delle donne e… - guerini_lorenzo : Da 60 anni solcate i cieli d'Italia e del mondo. Il vostro #AbbraccioTricolore???? è stato simbolo di unità e rinasci… - MrEfis79 : RT @_Nico_Piro_: Istruzione femminile ma si riaprirono solo quelle maschili tanto che si organizzarono - grazie ad eroine come @malalaijoya… - udogumpel : RT @MilaSpicola: Molti uomini esasperano le donne, ma le donne li lasciano, non li uccidono. -