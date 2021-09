Ultime Notizie Serie A: Commisso ne ha per tutti, multa per la Salernitana (Di domenica 19 settembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.30 – Commisso: «In Serie A le regole non sono uguali per tutti. Inter e Juve…» – Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato della situazione del calcio italiano e delle sue scelte: le sue parole Ore 19.20 – Striscione per Strakosha commosso: «Non ti curar di loro ma guarda e para» – Nonostante l’errore in Europa League l’Olimpico accoglie nel migliore dei modi Strakosha. Cori e striscione per il giocatore che si ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.30 –: «InA le regole non sono uguali per. Inter e Juve…» – Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato della situazione del calcio italiano e delle sue scelte: le sue parole Ore 19.20 – Striscione per Strakosha commosso: «Non ti curar di loro ma guarda e para» – Nonostante l’errore in Europa League l’Olimpico accoglie nel migliore dei modi Strakosha. Cori e striscione per il giocatore che si ...

Advertising

Corriere : Figliuolo: «Grazie al green pass prenotazioni per vaccinarsi aumentate fino al 40%» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 3.838 i positivi individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 4.578. Le vittime sono invece… - Noiconsalvini : CLANDESTINO 34ENNE ABUSA DI UNA 15ENNE IN TRENO: ARRESTATO - Antonio98854326 : Situazioni gravi anche quelli vaccinati - corgiallorosso : Hellas Verona-Roma 3-2 (36' Pellegrini 49' Barak, 54' Caprari, 58' Ilic a.g., 63' Faraoni) – Prima sconfitta per Mou -