Roma, Mourinho: «Non ero preoccupato. Errori? Serve qualche ora di video» (Di domenica 19 settembre 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match perso contro il Verona: le sue dichiarazioni José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match perso contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Non ero preoccupato prima della partita, ma solo concentrato. È il mio modo di essere. Conoscevo le qualità del Verona, secondo me è una squadra forte che non ha ottenuto i risultati che meritava. Quando cambi allenatore, hai una reazione a livello mentale. Non abbiamo giocato molto bene, abbiamo perso tanti duelli individuali. Loro ci ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) José, allenatore della, ha parlato al termine del match perso contro il Verona: le sue dichiarazioni José, allenatore della, ha parlato al termine del match perso contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Non eroprima della partita, ma solo concentrato. È il mio modo di essere. Conoscevo le qualità del Verona, secondo me è una squadra forte che non ha ottenuto i risultati che meritava. Quando cambi allenatore, hai una reazione a livello mentale. Non abbiamo giocato molto bene, abbiamo perso tanti duelli individuali. Loro ci ...

