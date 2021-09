(Di domenica 19 settembre 2021)mette a disposizione la sua soluzione per convertire le videocassette in DVD a meno di 60€. In pratica si tratta di una scheda di acquisizione in grado di far ritornare in vita le vecchie VHS ormai in disuso.: i dettagli Dazzle DVD Recorder HD è una scheda di acquisizione che permetteVHS in DVD. Read MoreL'articolo: ...

Advertising

infoitscienza : Pinnacle Studio: Convertitore VHS in DVD SCONTATO! | Punto Informatico - puntotweet : Pinnacle Studio: Convertitore VHS in DVD SCONTATO! -

Ultime Notizie dalla rete : Pinnacle Studio

Punto Informatico

mette a disposizione la sua soluzione per convertire le videocassette in DVD a meno di 60 . In pratica si tratta di una scheda di acquisizione in grado di far ritornare in vita le ...Più costosa, ma anche più professionale, èPro , altra principale alternativa a iMovie. Editor di altissimo livello, dal prezzo di 12,99 euro, può essere la soluzoine ideale per chi ...Pinnacle Studio offre per un periodo limitato di tempo uno sconto sull’acquisto della scheda di acquisizione che converte VHS in DVD ...