Milan, Baggio: “Oggi ho una vita semplice, aro la terra” (Di domenica 19 settembre 2021) Baggio, ex giocatore del Milan e non solo, ha parlato di come sta trascorrendo la vita dopo il ritiro. Ecco le sue dichiarazioni. Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 settembre 2021), ex giocatore dele non solo, ha parlato di come sta trascorrendo ladopo il ritiro. Ecco le sue dichiarazioni.

Advertising

HeelGianz : Ma il preparatore atletico del Milan è un macellaio di Baggio? Non ha senso avere l'infermeria piena già a Settembre - sololagiuli : Sul mio Dazn va tutto bene..è’ appena entrato Pirlo per il Milan e Baggio per la Juve…. - PianetaMilan : #Milan, #Baggio: “Oggi ho una vita semplice, aro la terra” - bilalpaswad : RT @SerieA_Lawas: Beginilah kira-kira susunan starting 11 Juventus-Milan. Abbiati Zambrotta, Bonucci, Legrottaglie, Vierchowood Pirlo, Dav… - daofathur : @classicshirts Baggio vs zidane Forza Milan -