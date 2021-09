Il governo cinese è a caccia di miner di bitcoin: cosa sta accadendo? (Di domenica 19 settembre 2021) Un altro giro di vite. La Cina continua a mettersi di traverso sulla corsa delle criptovalute, bitcoin nello specifico. Dopo le pesanti restrizioni di giugno, culminate con la chiusura del 90% delle operazioni di mining di bitcoin nella provincia dello Sichuan, Pechino non si ferma. Tutt’altro. bitcoin, la moneta digitale più conosciuta nel mondo delle criptovalute (Adobe Stock)Accelera il governo cinese, intensificando la caccia ai minatori di criptovaluta che hanno cercato di nascondersi fra gli pseudo ricercatori di dati e strutture di archiviazione pur di continuare nella loro ... Leggi su computermagazine (Di domenica 19 settembre 2021) Un altro giro di vite. La Cina continua a mettersi di traverso sulla corsa delle criptovalute,nello specifico. Dopo le pesanti restrizioni di giugno, culminate con la chiusura del 90% delle operazioni di mining dinella provincia dello Sichuan, Pechino non si ferma. Tutt’altro., la moneta digitale più conosciuta nel mondo delle criptovalute (Adobe Stock)Accelera il, intensificando laai minatori di criptovaluta che hanno cercato di nascondersi fra gli pseudo ricercatori di dati e strutture di archiviazione pur di continuare nella loro ...

Advertising

ladyonorato : 91% degli studenti in Cina sono vaccinati. Ciononostante, il governo cinese è preoccupato per il virus nelle scuole… - Sinaloa_Cowboys : @iurimariaprado @Corriere In un Paese 'normale' (cit.), ogni intervento di Romano Prodi vedrebbe l'inciso 'ex presi… - JediPerLItalia : @EPaglierini ad Hong Kong sarebbe intervenuto l'esercito. Il benessere sta cambiando lo stile dei vita dei cinesi e… - angelopelloni : @XHNews Ho seguito questa faccenda con interesse! Saluto cordialmente il Presidente della Cina Xi Jinping e il popo… - Sarhah12 : @matteosalvinimi E dove sono finiti tutti i poliziotti che caricano i cittadini in assetto antisommossa durante le… -