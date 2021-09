Export | Ferro Ice | ' riparte | siamo oltre livelli pre-Covid'

(Di domenica 19 settembre 2021) Milano, 19 set. (Adnkronos) - "I dati delle esportazioni in Italia nei primi sette mesi dell'anno segnano un +4% rispetto al 2019, quindisuperiori aipre-e questo è un dato estremamente importante. L'è ripartito". E' quanto sottolinea Carlo, presidente dell'Ice, prendendo parte all'inaugurazione del Micam agli spazi di Rho Fiera. "Le calzature e la pelle stanno facendo un po' più di fatica ma hanno comunque segnato un +30% nei sei mesi di quest'anno,ancora in territorio leggermente negativo rispetto al 2019 ma ci sono segni di ripresa importante. ...

Carlo Maria, Presidente Agenzia ICE, ha rimarcato come lanautica sia un settore ampiamente vocato all'. "Più guardiamo questi numeri e più migliorano. Il punto di forza della nautica è la ...... rileva il presidente di Ice Agenzia, Carlo Maria, "segna +4.1%. Questo significa che l'delle imprese italiane è già superiore ai livelli del pre - covid. L'Italia è il Paese che ha ...Milano, 19 set. (Adnkronos) – “I dati delle esportazioni in Italia nei primi sette mesi dell’anno segnano un +4% rispetto al 2019, quindi siamo superiori ai livelli pre-covid e questo è un dato estrem ...LE DICHIARAZIONI GIOVANNINI: “Genova e il Salone Nautico attraggono le migliori forze nazionali e internazionali. Sostenere il settore è dare ...