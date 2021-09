Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dietrofront Calabria

ViaggiNews.com

Per Oliverio 'la verità è che i problemi reali dellasono tenuti fuori dalla discussione e dal confronto che sarebbe necessario per verificare possibili convergenze e processi unitari. ...Alcune Regioni rischiano già di tornare in zona gialla: Sicilia, Sardegna esu tutte. Il governo, intanto, - si legge sul Corriere della Sera - fasul green pass . Anche ai ...La Sicilia, dunque, resta l’unica Regione in zona gialla d’Italia. Dietrofront, la Calabria resta in zona bianca. Lunedì 20 settembre non ci sarà il cambio di colore per la ...A denunciarlo in aula, al termine dell'udienza tenutasi lo scorso 15 settembre, il pm della Dda di Catanzaro Annamaria Frustaci ...