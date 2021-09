Belen | il dramma segreto a Verissimo | «Ho avuto un problema grave | sono finita in ambulanza» Toffanin commossa

Advertising

infoitcultura : Il dramma di Belen Rodriguez: 'Presa e trascinata dai capelli' -

Ultime Notizie dalla rete : Belen dramma

... sia chiaro! Per la prima volta in assoluto, infatti,Rodriguez avrà una co - conduttrice. E ... Leggi anche - > Vite al Limite, le due gemelle pesavano ben 541 kg:incredibile durante il ...Insieme aRodriguez ed Alessio Sakara, l'argentino forma un trio davvero formidabile. E che, ... Leggi anche - > Vite al Limite, le due gemelle pesavano ben 541 kg:incredibile durante il ...Belen Rodriguez piange in diretta raccontando la sua seconda maternità e rivolgendo un appello per aiutare tutte le donne partorienti.Monica Contraffatto, il dramma a Verissimo: «Quando è esplosa la bomba, ho pensato di essere in un videogioco...». Oggi, la campionessa paralimpica, bronzo ai 100 metri ...