Allegri è una furia: "Sono arrabbiato, stasera ho sbagliato" (Di domenica 19 settembre 2021) Al termine di Juventus-Milan, conclusasi con il risultato di 1-1, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN. “Anche se abbiamo fatto un buon primo tempo, Sono arrabbiato questa sera. Abbiamo fatto sicuramente un passo in avanti, ma abbiamo perso determinazione e nei minuti finali c’è stata troppa sufficienza. Ho sbagliato i cambi, dovevo essere più difensivo nel finale, ma comunque devi essere tosto e cattivo, altrimenti lasci i punti per strada”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 settembre 2021) Al termine di Juventus-Milan, conclusasi con il risultato di 1-1, il tecnico bianconero Massimilianoha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN. “Anche se abbiamo fatto un buon primo tempo,questa sera. Abbiamo fatto sicuramente un passo in avanti, ma abbiamo perso determinazione e nei minuti finali c’è stata troppa sufficienza. Hoi cambi, dovevo essere più difensivo nel finale, ma comunque devi essere tosto e cattivo, altrimenti lasci i punti per strada”.

