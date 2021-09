Non c’è stata un’anomala «impennata» di casi di Covid tra gli operatori sanitari (Di mercoledì 15 settembre 2021) Tra il 14 e il 15 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte la richiesta di verificare un articolo pubblicato dal sito Calabria 7 il 13 settembre 2021 e intitolato “Coronavirus, De Palma: ‘Gli infermieri vaccinati si stanno ricontagiando. Basta segreti’”. L’articolo riporta le dichiarazioni di Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up, a commento dei dati dell’Istituto superiore della sanità (Iss). Secondo De Palma, i dati Iss riporterebbero «1.848 operatori sanitari contagiati negli ultimi 30 giorni». De Palma ne deduce dunque che ci sarebbe un preoccupante aumento delle infezioni da Sars-CoV-2 ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 15 settembre 2021) Tra il 14 e il 15 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte la richiesta di verificare un articolo pubblicato dal sito Calabria 7 il 13 settembre 2021 e intitolato “Coronavirus, De Palma: ‘Gli infermieri vaccinati si stanno ricontagiando. Basta segreti’”. L’articolo riporta le dichiarazioni di Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up, a commento dei dati dell’Istituto superiore della sanità (Iss). Secondo De Palma, i dati Iss riporterebbero «1.848contagiati negli ultimi 30 giorni». De Palma ne deduce dunque che ci sarebbe un preoccupante aumento delle infezioni da Sars-CoV-2 ...

Advertising

VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - borghi_claudio : Qui c'è ancora qualcuno che fa finta di non capire che la 'parità di gettito' non esiste, non è mai esistita e anch… - ParticipioPart : @Brigate_Azzurre Non mi meraviglio: nun è mai stat omm “Si è protetto”pensaci bene a cosa serve una protezione? Ecco bravo è comm o c... - swamilee : @paola_zadra Eh non c'è camino in queste case. Solo caloriferi?? -