“In coppia aperta ho capito che ossessionati dal sesso sono i monogami” | INTERVISTA (Di martedì 7 settembre 2021) Carlo e Mara (nomi di fantasia) sono una coppia che ormai da qualche tempo vive una relazione aperta. Poliamorosa, come la definiscono loro, anche se “alcuni potrebbero storcere il naso sul termine, che può intendere tante sfumature diverse”. Carlo è pansessuale, mentre Mara è eterosessuale.“Ho provato con una donna una volta – mi confessa lei – è stato interessante ma non mi è venuta voglia di rifarlo. Però, chissà, sono convinta che nella vita tutto dipenda dalle persone che incontri. Chiunque si può innamorare di chiunque per me. Basta il giusto feeling”. Insomma, avrete capito che sono una coppia tutt’altro che convenzionale, anche se dall’esterno non lo si direbbe mai, a riprova di come non ci sia alcun canone estetico o comportamentale che possa palesare le ... Leggi su robadadonne (Di martedì 7 settembre 2021) Carlo e Mara (nomi di fantasia)unache ormai da qualche tempo vive una relazione. Poliamorosa, come la definiscono loro, anche se “alcuni potrebbero storcere il naso sul termine, che può intendere tante sfumature diverse”. Carlo è pansessuale, mentre Mara è eterosessuale.“Ho provato con una donna una volta – mi confessa lei – è stato interessante ma non mi è venuta voglia di rifarlo. Però, chissà,convinta che nella vita tutto dipenda dalle persone che incontri. Chiunque si può innamorare di chiunque per me. Basta il giusto feeling”. Insomma, avretecheunatutt’altro che convenzionale, anche se dall’esterno non lo si direbbe mai, a riprova di come non ci sia alcun canone estetico o comportamentale che possa palesare le ...

