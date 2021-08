Obbligo Green Pass: scatta una nuova estensione in Francia. Le regole (Di lunedì 9 agosto 2021) Obbligo Green Pass: da oggi, lunedì 9 agosto 2021, l’Obbligo di munirsi del certificato di completamento del ciclo vaccinale anti-Covid viene esteso ad altre, moltissime, situazioni quotidiane in Francia. La legge d’Oltralpe al momento la più rigida: cosa prevede esattamente? Obbligo Green Pass: scatta una nuova estensione in Francia Obbligo Green Pass: da oggi, lunedì 9 luglio 2021, in Francia ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 9 agosto 2021): da oggi, lunedì 9 agosto 2021, l’di munirsi del certificato di completamento del ciclo vaccinale anti-Covid viene esteso ad altre, moltissime, situazioni quotidiane in. La legge d’Oltralpe al momento la più rigida: cosa prevede esattamente?unain: da oggi, lunedì 9 luglio 2021, in...

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo Green Quando non vige l'obbligo del Green Pass: dall'altra parte della barricata Obbligo del Green Pass, quando non è previsto L'accesso alle attività ricettive è possibile a tutti , senza alcun obbligo di Green Pass. Parliamo di quelle strutture che offrono servizi di ospitalità.

Green Pass: regole per Scuola e Università dal 1° settembre Green Pass per insegnanti e universitari da settembre 5 Agosto 2021 In Gazzetta Ufficiale le nuove regole per l' anno scolastico 2021 - 2022 , con il nuovo obbligo di Green Pass Covid che si applica già a partire dal primo settembre . Nel Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, ...

Green pass obbligatorio, il nodo dei controlli affidati ai gestori Il Sole 24 ORE Fake Pass: Green Pass falsi in vendita su Telegram Abbiamo già avuto modo di scrivere nei giorni scorsi su queste pagine perché la scelta di affidarsi a un Green Pass falso o contraffatto rappresenti una pessima idea, riprendendo una delle linee guida ...

Obbligo Green Pass: scatta una nuova estensione in Francia. Le regole Obbligo Green Pass: in Francia scatta una nuova estensione da oggi, lunedì 9 agosto. Cosa prevede la rigida normativa d'Oltralpe?

