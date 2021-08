Jacobs in volo, gli ori in valigia: "Senti quanto pesano!" (Di lunedì 9 agosto 2021) Poco prima di salire sul volo che dal Giappone lo sta riportando in Italia, Marcell Jacobs ci ha mostrato come ha messo in valigia le due medaglie conquistate a Tokyo, facendoci Sentire anche quanto ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 9 agosto 2021) Poco prima di salire sulche dal Giappone lo sta riportando in Italia, Marcellci ha mostrato come ha messo inle due medaglie conquistate a Tokyo, facendocire anche...

Advertising

repubblica : Tokyo2020. Il vento di Jacobs, il volo di Tamberi: e' il giorno piu' grande di sempre dello sport italiano - maximone816 : RT @repubblica: Jacobs in volo per l'Italia scherza con il comandante: 'Sfidare un aereo sui 100 metri? Interessante...' - WowNotizie : RT @repubblica: Jacobs in volo per l'Italia scherza con il comandante: 'Sfidare un aereo sui 100 metri? Interessante...' - repubblica : Jacobs in volo per l'Italia scherza con il comandante: 'Sfidare un aereo sui 100 metri? Interessante...' - Orobriele : @marioadinolfi Ma sempre uno era. Jacobs è entrato in sostituzione a Paltrinieri per quanto riguarda il medagliere.… -