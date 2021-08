Fiamme nella notte a Castel del Piano, a fuoco i cassonetti condominiali (Di lunedì 9 agosto 2021) Una squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Perugia è intervenuta questa notte, intorno alle ore 1 della notte, a Castel del Piano per un incendio di cassonetti. I Vigili del fuoco sono ... Leggi su perugiatoday (Di lunedì 9 agosto 2021) Una squadra dei Vigili deldella centrale di Perugia è intervenuta questa, intorno alle ore 1 della, adelper un incendio di. I Vigili delsono ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme nella Incendio nella zona adiacente alla centrale termoelettrica Ma non e' stato l'unico duro intervento dei vigili del fuoco che, ieri, hanno spento le fiamme a Montalto di Castro nella zona adiacente alla centrale termoelettrica. L'incendio ha coinvolto il ...

La prima gioia di Martin fa felice Quartararo ... il rookie del team Pramac che centra il primo successo in MotoGP alla sua sesta gara nella classe ... La moto è andata in fiamme provocando l'interruzione della gara. Nonostante il grande spavento, l'...

Fiamme nel Pistoiese, bruciate anche auto - Toscana Agenzia ANSA La Grecia: settimo giorno di incendi a Evia, evacuazioni nella notte Vigili del fuoco al lavoro per il settimo giorno consecutivo a Evia, seconda più grande isola greca, a nord-est di Atene, dove le fiamme hanno circondato diverse città mentre continuano le evacuazioni ...

VIDEO | Monte Pellegrino, rogo appiccato non lontano dalle case: fiamme domate nella notte L’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco e della forestale ha scongiurato che il fuoco si propagasse alla… CONTINUA QUI ...

