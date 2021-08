Così la Francia di Macron non rinuncia al colonialismo in Africa (Di lunedì 9 agosto 2021) Era il dicembre 2019 quando il presidente francese Emmanuel Macron annunciava in compagnia del presidente della Costa D’Avorio, Alassane Ouattara, la fine del Franco Cfa, la moneta nata nel 1945 sotto il nome di “franco delle colonie francesi d’Africa”, poi mutato dopo il 1960 in franco della “comunità finanziaria Africana”. Come deciso dalla conferenza di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 9 agosto 2021) Era il dicembre 2019 quando il presidente francese Emmanuelannunciava in compagnia del presidente della Costa D’Avorio, Alassane Ouattara, la fine del Franco Cfa, la moneta nata nel 1945 sotto il nome di “franco delle colonie francesi d’”, poi mutato dopo il 1960 in franco della “comunità finanziariana”. Come deciso dalla conferenza di InsideOver.

Advertising

NicolaPorro : Tutti d’accordo sul #greenpass? Ecco la cronaca delle manifestazioni di protesta. Con alcuni clamorosi eccessi ?? - LiaCapizzi : Game Over. Francia in semifinale e Italia a casa. È pure giusto così. Ma... Ma NON scambierei alcun singolo azzu… - ACLAYsuper : RT @Cinguetterai: In un’intervista nel 2015 dichiarò di essere stato contattato per ben 4 volte dalla BBC per rappresentare in gara il Regn… - NassaGiulia : @borghi_claudio Naturalmente! Ma non finirà nemmeno alla terza dose, di fatto su ogni green pass c’è già una data d… - LuceChiara1211 : RT @Luca_Fantuzzi: Domanda da ignaro. Leggo di #Olimpiadi strepitose per l'Italia. Sicuramente è vero se le medaglie si pesano e non si con… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Francia Le Foreste Vetuste dell'Aspromonte, il patrimonio Unesco minacciato dagli incendi ... Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Macedonia del Nord, ... la scienza e la cultura si tratta, a livello globale, 'dell'unico sito di questo tipo che collega così ...

Polizze Rc auto, il risparmio passa dal web ... Francia, Spagna, Germania, Regno Unito); i paesi considerati costituivano, a fine 2019, il 63,4% ... ed è in grado di ricostruire la dinamica di un sinistro contribuendo così al contrasto delle frodi. ...

Alfred Gomis, il calciatore critico letterario: «Così consiglio libri sui social» Corriere della Sera ... Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia,, Germania, Macedonia del Nord, ... la scienza e la cultura si tratta, a livello globale, 'dell'unico sito di questo tipo che collega......, Spagna, Germania, Regno Unito); i paesi considerati costituivano, a fine 2019, il 63,4% ... ed è in grado di ricostruire la dinamica di un sinistro contribuendoal contrasto delle frodi. ...