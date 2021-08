VIDEO Elisa Balsamo cade all’imbocco dell’ultimo giro nello scratch e compromette l’omnium (Di domenica 8 agosto 2021) Una brutta caduta durante lo scratch, la prima delle quattro prove dell’omnium di Tokyo 2021, ha impedito a Elisa Balsamo di essere competitiva nella competizione di cui è campionessa d’Europa in carica. L’azzura puntava a una medaglia, ma dopo la seconda caduta di questi suoi Giochi, non è riuscita a esprimersi sui suoi livelli abituali. Ad ogni modo, Elisa sta bene e ha riportato solo qualche graffio. Di seguito il VIDEO dell’incidente. IL VIDEO DELLA CADUTA CHE HA COMPROMESSO l’omnium DI Elisa Balsamo Foto: Eurosport Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Una brutta caduta durante lo, la prima delle quattro prove deldi Tokyo 2021, ha impedito adi essere competitiva nella competizione di cui è campionessa d’Europa in carica. L’azzura puntava a una medaglia, ma dopo la seconda caduta di questi suoi Giochi, non è riuscita a esprimersi sui suoi livelli abituali. Ad ogni modo,sta bene e ha riportato solo qualche graffio. Di seguito ildell’incidente. ILDELLA CADUTA CHE HA COMPROMESSODIFoto: Eurosport

