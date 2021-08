Tottenham su Lautaro, Espirito Santo: “Non parlo di giocatori di altre squadre” (Di domenica 8 agosto 2021) “Non ho intenzione di parlare di nessun giocatore che non sia del Tottenham, questo è tutto quello che ho da dire”. Così Nuno Espirito Santo, allenatore del Tottenham, sulla possibile trattativa tra gli Spurs e l’Inter per l’approdo di Lautaro Martinez a Londra. Il tecnico del club britannico ha stroncato sul nascere qualsiasi indiscrezione relativa all’attaccante argentino, in quanto, probabilmente per rispetto della società meneghina, ha evitato di metter bocca su giocatori non tesserati dalla compagine d’appartenenza. Secondo fonti vicine all’Inter, inoltre, i nerazzurri non sarebbero ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) “Non ho intenzione di parlare di nessun giocatore che non sia del, questo è tutto quello che ho da dire”. Così Nuno, allenatore del, sulla possibile trattativa tra gli Spurs e l’Inter per l’approdo diMartinez a Londra. Il tecnico del club britannico ha stroncato sul nascere qualsiasi indiscrezione relativa all’attaccante argentino, in quanto, probabilmente per rispetto della società meneghina, ha evitato di metter bocca sunon tesserati dalla compagine d’appartenenza. Secondo fonti vicine all’Inter, inoltre, i nerazzurri non sarebbero ...

