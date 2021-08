Temptation Island: clamorose novità su Jessica e Alessandro (Di domenica 8 agosto 2021) Peace and Love e soprattutto il Range Rover perfettamente intatto: si riassume cosi il primo incontro post Temptation Island tra Jessica Mascheroni ed Alessandro Autera. I dettagli Il matrimonio tra Stefano “Sté” Socionovo e Claudia Venturini recenti partecipanti all’edizione 2021 di Temptation Island è stata l’occasione per rimettere insieme tutto il cast dei protagonisti del reality delle coppie. Mancavano, ovviamente, tentatori e tentatrici. Sotto lo sguardo attento dei fan e degli esperti di gossip le coppie presenti in Sardegna al Resort Relais Is Morus di Santa ... Leggi su ck12 (Di domenica 8 agosto 2021) Peace and Love e soprattutto il Range Rover perfettamente intatto: si riassume cosi il primo incontro posttraMascheroni edAutera. I dettagli Il matrimonio tra Stefano “Sté” Socionovo e Claudia Venturini recenti partecipanti all’edizione 2021 diè stata l’occasione per rimettere insieme tutto il cast dei protagonisti del reality delle coppie. Mancavano, ovviamente, tentatori e tentatrici. Sotto lo sguardo attento dei fan e degli esperti di gossip le coppie presenti in Sardegna al Resort Relais Is Morus di Santa ...

Advertising

_beelze_bob_ : @Twittaia1 Dai donna, torna a leggere i tuoi libri di temptation island ché io non ho tempo ler i tuoi tweet, devo tornare a specchiarmi - zazoomblog : Temptation Island 9 Federica Cleo risponde a chi le chiede se sia infastidita dalla presenza di Stefano Sirena e Ma… - fanpage : Il cambio look di Tommaso dopo la fine di #TemptationIsland - infoitcultura : Temptation Island, la coppia scoppia: “La mamma di lui ha pianto per giorni” - infoitcultura : Temptation Island, lo sfogo di Valentina Nulli Augusti: 'Denotano la scarsa intelligenza' -