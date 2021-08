Su Telegram è possibile acquistare falsi Green Pass a 300 euro. Ma c'è un problema... (Di domenica 8 agosto 2021) falsi abbonamenti verdi, ad un prezzo che può arrivare fino a 300 euro ciascuno, venduti tramite gruppi su Telegram. Per chi si oppone alla certificazione verde, potrebbe sembrare un'occasione d'oro per muoversi liberamente nei locali senza dover pagare un tampone o farsi vaccinare, ma in realtà si trattava di una truffa: quei codici QR semplicemente non funzionavano. E , nonostante la tanto sbandierata privacy, per richiederli è stato necessario fornire a dei perfetti sconosciuti dati sensibili come quelli presenti nella carta d'identità, codice fiscale e tessera sanitaria. Un vero e proprio business, quello messo in piedi dai ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 8 agosto 2021)abbonamenti verdi, ad un prezzo che può arrivare fino a 300ciascuno, venduti tramite gruppi su. Per chi si oppone alla certificazione verde, potrebbe sembrare un'occasione d'oro per muoversi liberamente nei locali senza dover pagare un tampone o farsi vaccinare, ma in realtà si trattava di una truffa: quei codici QR semplicemente non funzionavano. E , nonostante la tanto sbandierata privacy, per richiederli è stato necessario fornire a dei perfetti sconosciuti dati sensibili come quelli presenti nella carta d'identità, codice fiscale e tessera sanitaria. Un vero e proprio business, quello messo in piedi dai ...

