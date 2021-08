Pagelle Barcellona-Juventus 3-0 | Trofeo Gamper 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 8 agosto 2021) Le, i voti e il tabellino di3-0. La prima gara del post Messi è dedicata ai cori all’argentino e ai fischi a Ronaldo. Va ai blaugrana ilcon le reti di Depay (3?), Braithwaite (58?) e Puig (92?). Qualche incertezza di troppo per i bianconeri, soprattutto in difesa e in occasione della prima rete. Ma anche svariate chance da gol con Neto tra i migliori in campo per la squadra di Koeman. Male Rugani mentre arrivano segnali positivi dal solito Chiesa, pericoloso in fase offensiva e prezioso in sede di recupero. Reti: 3? Depay, 58? Braithwaite, 92? ...