Messi | che ovazione in conferenza! Oltre un minuto di applausi Il video

Advertising

LiaCapizzi : Cambierà la visibilità dell'atletica in Italia? Filippo Tortu: 'Dipende da voi (media&Co).Noi più di vincere 5 ori… - EnricoTurcato : Donnarumma Sergio Ramos Hakimi Wijnaldum #Messi Nella stessa sessione di mercato. Senza alcuna remora, con stip… - FBiasin : #Ceferin, presidente dell’#Uefa (20/04/21): “In primis ringrazio Nasser (Al-Khelaïfi, patron del #Psg, ndr), grazie… - LucaQuasimodo : @mike_fusco perche Mike è tanto bello vederli soffrire dopo che erano convinti di aprire un ciclo di 9 scudetti,con Messi neroazzurro...?????? - im_simonev : @PagliaAle anche perché la rottura è stata troppo brusca, poi non firmi Aguero e Depay se sai che il tuo rapporto e… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi che

Neppure il tempo di dire addio, di asciugarsi le lacrime e salutare i tifosi,Lionelinizia già la nuova vita. A Parigi. Il club dell'emiro del Qatar sembra ormai approdato a un accordo con il fuoriclasse argentino e già stasera, come ha anticipato dall'Equipe, è ...... per il mercato in entrata si spenderanno 50 milioni,serviranno a far arrivare 2 attaccanti e ... Proprio Dumfries e Nandez si sonoa disposizione per venire a Milano, ma i dirigenti ...L'accordo dovrebbe essere biennale, con un anno in opzione, e un ingaggio intorno ai 35 milioni netti a stagione ...Lo ha detto, in lacrime, Lionel Messi in conferenza al Camp Nou, dopo l' ufficializzazione del suo addio al Barcellona, con alle spalle schierati tutti i trofei conquistati in blaugrana. Fuori dallo s ...