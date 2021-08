Ligue 1 2021/2022, stop Lille: 3-3 contro il Metz in 10 (Di domenica 8 agosto 2021) Frena il Lille che non risponde al Psg dopo la vittoria all’esordio contro il Troyes. La squadra campionessa in carica non va oltre il 3-3 contro il Metz in dieci uomini dal 56? per via dell’espulsione di Kouyate. Al 23? è Botman a siglare la rete dell’1-0. Ma la reazione del Metz c’è ed è puntuale: Centonze al 31? e Udol al 41? completano la rimonta prima del duplice fischio. Anzi, al 52? c’è il tris e la firma è sempre di Centonze. Sotto per 3-1, il Lille trova la reazione in superiorità numerica: all’81’ Ikone accorcia le distanze, al 96? dopo sei di recuopero è il solito Yilmaz ad ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Frena ilche non risponde al Psg dopo la vittoria all’esordioil Troyes. La squadra campionessa in carica non va oltre il 3-3ilin dieci uomini dal 56? per via dell’espulsione di Kouyate. Al 23? è Botman a siglare la rete dell’1-0. Ma la reazione delc’è ed è puntuale: Centonze al 31? e Udol al 41? completano la rimonta prima del duplice fischio. Anzi, al 52? c’è il tris e la firma è sempre di Centonze. Sotto per 3-1, iltrova la reazione in superiorità numerica: all’81’ Ikone accorcia le distanze, al 96? dopo sei di recuopero è il solito Yilmaz ad ...

