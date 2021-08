Incendi, Draghi firma Dpcm per mobilitazione Protezione civile Calabria (Di domenica 8 agosto 2021) commenta Squadre di volontari, mezzi e uomini del sistema di Protezione civile raggiungeranno la Calabria per far fronte agli Incendi che stanno interessando la Regione. Il presidente del Consiglio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) commenta Squadre di volontari, mezzi e uomini del sistema diraggiungeranno laper far fronte agliche stanno interessando la Regione. Il presidente del Consiglio ...

