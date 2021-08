Gp Stiria | vince Jorge Martin Paura per incidente in avvio

(Di domenica 8 agosto 2021) Trionfo Ducati nel Gp della, decima prova del motomondiale. Sul tracciato austriaco del Red Bull Ring si impone lo spagnolo della Pramacin una gara che ha avuto due partenze. All', spettacolarealla curva tre tra Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori che ha fatto tremare per la comparsa di un incendio. Moto in fiamme e gara sospesa per sedare l'incendio. Problemi alla caviglia per l'italiano, trasportato al centro medico per accertamenti.Alla ripartenzasi impone sulla Suzuki di un redivivo Joan Mir e sulla Yamaha di Fabio Quartararo, cogliendo il suo ...

Weekend perfetto per Martín: il pilota Ducati Pramac, dopo aver conquistato la pole,la prima gara della sua carriera in MotoGP. Sul podio anche Mir e Quartararo. Il miglior ...precauzione: ...Jorge Martin conquista il Gran Premio die ottiene la prima vittoria in carriera in MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac ... Pedro Acostainfine in Moto3. A Spielberg, il pilota ..."Ancora non riesco a crederci, forse è per questo che non sembro tanto entusiasta ma quello che ho fatto oggi è fantastico. Ho mantenuto un passo costante per tutta la gara, ma anche se avessi commess ...Grande festa Ducati nel GP di Stiria al Red Bull Ring: nella decima tappa della MotoGP 2021 lo spagnolo Jorge Martín e il team Pramac hanno conquistato la prima vittoria nella classe regina.