È in arrivo l’ondata di caldo africano con punte di 45 gradi (Di domenica 8 agosto 2021) Mentre il Nord vede in questo fine settimana gli ultimi temporali svanire, l`Italia sarà investita nei prossimi giorni da un`ondata di alte temperature, che potranno arrivare, secondo i meteorologi, fino a punte di 45 gradi. Così ilmeteo.it: "Sabato (...) l`anticiclone africano inizia il suo viaggio verso l`Italia. Domenica, residua instabilità su parte del Nord, poi migliora ovunque. Prossima settimana: imponente ondata di caldo africano su tutta l`Italia, con picchi fino ad oltre 45°C al Sud".Le giornate più calde dovrebbero essere quelle di martedì e mercoledì, in particolare in Sicilia e Sardegna. ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 8 agosto 2021) Mentre il Nord vede in questo fine settimana gli ultimi temporali svanire, l`Italia sarà investita nei prossimi giorni da un`ondata di alte temperature, che potranno arrivare, secondo i meteorologi, fino adi 45. Così ilmeteo.it: "Sabato (...) l`anticicloneinizia il suo viaggio verso l`Italia. Domenica, residua instabilità su parte del Nord, poi migliora ovunque. Prossima settimana: imponente ondata disu tutta l`Italia, con picchi fino ad oltre 45°C al Sud".Le giornate più calde dovrebbero essere quelle di martedì e mercoledì, in particolare in Sicilia e Sardegna. ...

