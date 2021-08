Cuciniamo insieme | risotto al mascarpone con biete colorate e nocciole

Leggi su panorama

(Di domenica 8 agosto 2021) L'orto anche con questa afa agostana ci dona natura a piene mani e questa natura è benigna. Tra le verdure che siamo soliti snobbare ci sono le bietole. Vi proponiamo una ricetta che può essere fatta anche da chi segue una dieta vegetariana o addirittura vegana. E ora andiamo in cucina. L'orto anche con questa afa agostana ci dona natura a piene mani e questa natura è benigna. Tra le verdure che siamo soliti snobbare ci sono le bietole. Il motivo? Ci vuole tempo a pulirle, poi come cucinarle se non lessate?...e allora lasciamo perdere. Errore: le bietole sono un toccasana (anche per il portafoglio) e si possono fare in mille modi (da ripieno per torte salate, a stufate in padella col ...