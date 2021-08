Calcio | amichevoli; Napoli batte Ascoli 2 - 1

(Di domenica 8 agosto 2021) In una partita amichevole giocata a Castel di Sangro, dove ilè in ritiro, la squadra di Spalletti ha battuto l'per 2 - 1. Le reti sono state segnate nel primo tempo da Insigne, al 7' su ...

Le reti sono state segnate nel primo tempo da Insigne, al 7' sudi rigore e da Bidaoui, al 25'. E nella ripresa da Elmas, al 18'. . 8 agosto 2021Rispetto alledelle ultime due settimane, il Napoli è apparso meno brillante, ... Sul susseguented'angolo, D'Orazio mette al centro un pallone a rientrare, sul quale Meret non esce e ...In una partita amichevole giocata a Castel di Sangro, dove il Napoli è in ritiro, la squadra di Spalletti ha battuto l'Ascoli per 2-1. Le reti sono state segnate nel primo tempo da Insigne, al 7' su c ...I carichi di lavoro imposti da Spalletti si sono fatti sentire, a centrocampo difficoltà a organizzare il gioco ...