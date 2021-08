Allarme incendi. Caldo record al Centro-Sud. Curcio: “In arrivo temperature elevate, massima attenzione” (Di domenica 8 agosto 2021) Il nostro Paese nei prossimi giorni sarà interessato da temperature molto elevate, condizione che faciliterà la propagazione di incendi boschivi su tutto il territorio. A partire da oggi, domenica 8 agosto, fa sapere una nota del Dipartimento della Protezione civile, “le temperature subiranno un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì e mercoledì, 10 e 11 agosto. In queste due giornate le località interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai 45°C”. “Sul fronte della lotta agli incendi boschivi abbiamo alle spalle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 8 agosto 2021) Il nostro Paese nei prossimi giorni sarà interessato damolto, condizione che faciliterà la propagazione diboschivi su tutto il territorio. A partire da oggi, domenica 8 agosto, fa sapere una nota del Dipartimento della Protezione civile, “lesubiranno un aumento su tutto il-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì e mercoledì, 10 e 11 agosto. In queste due giornate le località interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai 45°C”. “Sul fronte della lotta agliboschivi abbiamo alle spalle ...

