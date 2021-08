Vanessa Ferrari svela un retroscena sulla medaglia olimpica: “Un peso mi soffocava, ma poi…” (Di sabato 7 agosto 2021) Vanessa Ferrari si sta godendo la medaglia d’argento conquistata lunedì alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Farfalla di Orzinuovi ha strabiliato con il suo memorabile esercizio al corpo libero costruito sulle note di “Con te partirò” e ha finalmente messo le mani sull’alloro a cinque cerchi, inseguito per tutta una vita e voluto a tutti i costi dopo due grosse delusioni. La bresciana ha saputo rialzarsi da momenti bui e superare decine di ostacoli per arrivare a consacrarsi come merita una fuoriclasse del suo calibro. Il riconoscimento avuto in Giappone la premia di tanti sacrifici e completa un palmares da brividi in cui figura, tra le tante ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021)si sta godendo lad’argento conquistata lunedì alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Farfalla di Orzinuovi ha strabiliato con il suo memorabile esercizio al corpo libero costruito sulle note di “Con te partirò” e ha finalmente messo le mani sull’alloro a cinque cerchi, inseguito per tutta una vita e voluto a tutti i costi dopo due grosse delusioni. La bresciana ha saputo rialzarsi da momenti bui e superare decine di ostacoli per arrivare a consacrarsi come merita una fuoriclasse del suo calibro. Il riconoscimento avuto in Giappone la premia di tanti sacrifici e completa un palmares da brividi in cui figura, tra le tante ...

