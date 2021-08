Traffico Roma del 07-08-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 agosto 2021) Luceverdeun pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani chiusa per incendio la via Pontina altezza Borgo Piave versodisagi perintenso invece sull’autosole code tra Guidonia Montecelio Colleferro verso Napoli e difficoltà di conseguenza per chi da la diramazioneSud deve immettersi sulla A1 ain città da segnalare oggi pomeriggio ho una manifestazione in piazza del Popolo dalle 17 alle 20 possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante ricordiamo infine che per agevolare gli spostamenti in questo fine settimana di Jesolo divieto di transito per i mezzi ...