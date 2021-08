Traffico Roma del 07-08-2021 ore 15 | 30

(Di sabato 7 agosto 2021) LuceverdeBuon pomeriggio mai ritrovati in redazione Sonia cerquetani si registrano ancora difficoltà di transito sull’ Autosole file tra Guidonia Montecelio e anagni-fiuggi verso sul Raccordo Anulare code per incidente lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Appia incidente anche ain città si rallenta in Piazza della Stazione di San Pietro altezza via Innocenzo III da se oggi pomeriggio una manifestazione in piazza del Popolo dalle 17 alle 20 possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante ricordiamo poi che per agevolare gli spostamenti questo fine settimana di Esodo divieto di transito per i mezzi con peso superiore alle 7,5 ...

Disagi sulla Pontina dove a causa di un incendio è stato provvisoriamente chiuso un tratto di strada in direzione Roma. Come comunica Anas lungo la strada statale 148 "Pontina" è provvisoriamente inte ...