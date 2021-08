Tokyo 2020 | lotta | strepitoso Conyedo | bronzo in rimonta contro Karadeniz

(Di sabato 7 agosto 2021) Abraham de JesusRuano è medaglia dinella categoria 97kg dilibera alle Olimpiadi di. L’azzurro ha superato ai ripescaggi il canadese Jordan Steen con il punteggio di 4-2. Avvio deciso di, che si porta subito sul 4-0, poi la chiamata dell’arbitro fa temere il pareggio a pochi secondi dal termine ma l’Italia chiede la revisione e al canadese vengono assegnati solo due punti per il conclusivo 4-2. Poi nella finale per ilil vero capolavoro:si trova sotto 2-0 dopo una paio di minuti, il tempo scorre e la ...

ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA - Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? Los Angeles 1932 - 36, Roma 1960 - 36, Tokyo 2020 - L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Abraham Conyedo ci regala la 39ª medaglia azzurra ai Giochi di Tokyo!

Abraham Conyedo è medaglia di bronzo nella lotta libera a. Il lottatore italo cubano si mette al collo la medaglia di bronzo dei Giochi Olimpici nella categoria 97 kg. Leggi anche > Nello ripescaggio per accedere alla finale per il bronzo, ...Un allenatore tedesco di pentathlon moderno è stato espulso dalle Olimpiadi di. Kim Raisner ha preso a pugni un cavallo durante la competizione ed è stato espulso. Leggi anche > L' allenatore stava cercando di assistere la sua atleta, Annika Schleu , mentre lottava ...L’azzurro Abraham Conyedo ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova di lotta libera categoria 97 kg dell’Olimpiade di Tokyo, battendo (6-2) nella finale per il terzo posto il turco Suleyman ...Gli Stati Uniti battono i francesi in finale 87-82, Kevin Durant che entra nella storia con il terzo successo a cinque cerchi della carriera. E' il sedicesimo successo totale ...